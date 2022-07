Nachdem am Dienstagnachmittag ein 50 Hektar großes Feld in der Nähe von Pößneck (Saale-Orla-Kreis) gebrannt hatte, gibt die Polizei nun Entwarnung. Noch am Dienstagabend konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen sagte. Eine Brandwache der Feuerwehr sei noch vor Ort.