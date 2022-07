Im Osten Thüringens ist eine große Wald- und Feldfläche in Brand geraten. Das Feuer ist nach Angaben der Leitstelle Gera am Montag aus bisher unbekannter Ursache von einem Feld bei Zeulenroda-Triebes in den Wald übergegangen und war am Mittag noch nicht unter Kontrolle. Feuerwehren aus dem Umkreis wurden zum Löschen hinzugezogen.