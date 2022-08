Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung hat in Weimar ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einen Sachschaden von mindestens 500.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde durch das Feuer am Dienstag jedoch niemand, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Den Angaben des Sprechers nach griffen die Flammen von einer Wohnung auf zwei weitere Dachgeschosswohnungen über. Alle drei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache blieb bislang unklar. Das Feuer konnte bereits am Nachmittag gelöscht werden.