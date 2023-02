Thüringen arbeitet in diesem Jahr an 39 größeren staatlichen Bauprojekten mit Millionenaufwand. Das Spektrum reiche von einem neuen Übungsgebäude und einer Fahrzeughalle für die Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz bis zum Bau eines Rechenzentrums sowie eines Hörsaal- und Seminargebäudes an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag in Erfurt bei der Vorlage der Bauplanung des Landes.