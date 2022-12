Die oppositionelle CDU-Fraktion wird trotz einer Vielzahl von Kompromissen mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition dem Thüringer Landeshaushalt 2023 nicht zustimmen. Seine Fraktion werde sich enthalten, kündigte ihr Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags in Erfurt an.