Die Ausgaben der Thüringer Kommunen sind zu Jahresbeginn etwas stärker gestiegen als ihre Einnahmen. Von Januar bis März dieses Jahres gaben die Kommunen 1,51 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das waren 66,9 Millionen beziehungsweise 4,6 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen erhöhten sich in diesem Zeitraum aber nur um 57 Millionen Euro beziehungsweise 4,4 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro.