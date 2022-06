Die Inflation ist in Thüringen im Mai stärker gestiegen als im Bundesschnitt. Die Verbraucherpreise lagen im Freistaat um 8,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Bundesweit hatte die Teuerungsrate im Mai um 7,9 Prozent zugelegt. Eine höhere Inflationsrate wurde im Freistaat zuletzt 1993 verzeichnet: Infolge der Angleichung der DDR-Mieten an die bundesdeutschen Mieten hatte sie 10,3 Prozent erreicht.