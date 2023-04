Beamtinnen und Beamte des Zolls haben an diesem Dienstag Baustellen in Thüringen kontrolliert. "Wie in anderen Bundesländern sind auch die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen für Prüfungen unterwegs", sagte der Sprecher des Hauptzollamtes in Erfurt, Carlito Klaus. Dabei gehe es unter anderem um Lohnzahlungen, Abführung von Beiträgen oder den Aufenthaltsstatus der Handwerker. Demnach waren in Thüringen 72 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.