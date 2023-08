Thüringens Forstministerium prüft rechtliche Aspekte eines möglichen Waldverkaufs durch den Adligen Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach an die Schweizer Post. Das teilte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage in Erfurt mit. Die Zeitung "Freies Wort" sowie MDR Thüringen hatten über den Fall berichtete.