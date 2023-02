Angesichts gravierender Waldschäden als Folge der Klimakrise erhöht Thüringen die finanzielle Unterstützung für Waldbesitzer. Zur Sanierung der Flächen werde in diesem Jahr die Rekordsumme von 25 Millionen Euro bereitgestellt, teilte das Infrastrukturministerium am Freitag mit. Im vergangenen Jahr waren demnach insgesamt 21,2 Millionen Euro an die Forstbetriebe ausgezahlt worden. Das Ministerium hat das Landesprogramm zur Bewältigung klimabedingter Waldschäden durch Stürme oder extreme Trockenheit bis Ende 2024 verlängert.