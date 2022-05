Die Borkenkäferart Buchdrucker hat nach Angaben des Landesforstbetriebs in Thüringen mit ihrem Schwarmflug begonnen. Landesweit zeigten Borkenkäferfallen, mit denen das Auftreten der Schädlinge kontrolliert wird, starke Flugbewegungen des Käfers, teilte Thüringenforst am Mittwoch in Erfurt mit. Rund 11.000 Buchdrucker seien dabei aktuell in einer Borkenkäferfalle im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt erfasst worden. Aber auch in West-, Mittel- und Südthüringen hätten Forstexperten pro Woche 5000 bis 10.000 Käfer pro Falle gezählt.