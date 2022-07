Weitere Löschwasserteiche sollen in Thüringen künftig bei der Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden helfen. «Es wird trockener und es wird heißer. Die Gefahr steigt», sagte Jörn Ripken aus dem Thüringenforst-Vorstand. Waldbrände spielten in der Vergangenheit in Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Brandenburg eine eher untergeordnete Rolle. Die Waldbrand-Flächen seien «noch sehr klein», sagte Ripken am Dienstag in Erfurt. «Aber wir müssen damit rechnen, dass die Gefahr zunimmt.»