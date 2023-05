Die Suche nach Fachmitarbeiterinnen und -mitarbeitern beschäftigt viele Freibäder in Thüringen. Zwar ist vielerorts die anstehende Saison abgesichert, wie eine nicht repräsentative Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in einigen Kommunen zeigt. Doch von einer entspannten Lage kann nicht die Rede sein. So verweisen einige Bäder auf die Unterstützung ihrer hauptamtlichen Mitarbeiter durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), etwa in Weimar und Gerstungen (Wartburgkreis).