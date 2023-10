Wer einen Blick auf neuste Trends bei Wohnmobilen, Camping-Ausrüstungen und Reisezielen nah und fern werfen möchte, hat dazu aktuell auf einer Spezialmesse in Erfurt die Chance.

Der Urlaub mit einem Reisemobil ist in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Messe Reise & Caravan in Erfurt. Das entspreche dem Bedürfnis vieler Menschen nach unkomplizierten, spontanen und naturnahen Urlaubsformen, sagte Constanze Kreuser am Samstag nach dem Start der Messe. Nach der Geschäftsführerin des Messeveranstalters Ram Regio Ausstellungs GmbH gehe die Branche davon aus, dass der Trend zum Urlaub mit Caravan, Wohnmobil und Co. mittelfristig weiter anhalte.

Die Messe habe derweil gleich zu Beginn am Samstag einen starken Besucherandrang zu verzeichnen gehabt. "Es wird supergut angenommen", sagte Kreuser. Erste Besucherzahlen konnte sie am frühen Samstagnachmittag noch nicht nennen.

Bis Dienstag werden auf der Messe insgesamt 315 deutsche und internationale Anbieter erwartet. Mit 28.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gilt sie als Thüringens größte Reisemesse. Im vergangenen Jahr kamen rund 28.000 Besucherinnen und Besucher.

Link zu Infos