Das Endspiel im thüringischen Landespokal zwischen Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena und dem Oberligisten FSV Wacker 90 Nordhausen findet doch in Jena statt. Das teilte der Thüringer Fußball-Verband (TFV) am Dienstag mit. In einer Verhandlung beim Verbandsgericht wurde die zwei Wochen zuvor getroffene Entscheidung des Sportgerichts gekippt.