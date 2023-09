Mit dem kleinen Malte hat im Erfurter Helios Klinikum das 1000. Baby seit Anfang des Jahres das Licht der Welt erblickt. Malte sei bereits am vergangenen Montag geboren worden, teilte das Krankenhaus am Freitag in Erfurt mit. Die Eltern freuten sich, ihren Sohn im Arm halten zu können. "Malte ist ein absolutes Wunschkind. Wir hatten eine lange Kinderwunschzeit", so die Mutter des Jungen, der im Erfurter Ortsteil Marbach zu Hause sein wird. Das Klinikum verzeichne nach einem Geburtenrückgang durch die Corona-Pandemie mittlerweile wieder mehr Geburten, ergänzte der Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gert Naumann.