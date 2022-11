In Weimar sind symbolisch sieben Bäume in Erinnerung an die Opfer des NS-Konzentrationslagers Buchenwald und den sogenannten "Todesmärschen" gepflanzt worden. Die Bäume gehören zum Projekt "1000 Buchen" und sollten ursprünglich mehrere im Sommer zerstörte Gedenk-Bäume ersetzen, wie ein Sprecher des Lebenshilfewerks Weimar-Apolda am Mittwoch in Weimar sagte. "Es sieht inzwischen so aus, dass fast alle der geschändeten Bäume gerettet werden konnten", sagte der Sprecher. Daher dienen die nun gepflanzten Bäume als Ergänzung.