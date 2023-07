Justizministerin Doreen Denstädt hat das Vorgehen innerhalb der Europäischen Union zur Verhinderung illegaler Migration kritisiert. "Anstatt Ländern wie Tunesien einfach Geld für die Abschreckung von Geflüchteten zu geben, braucht es vielmehr klare Menschenrechtsstandards", erklärte die Grünen-Politikerin am Montag in Erfurt. In Verhandlungen hatte etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, stärker mit Tunesien zusammenarbeiten zu wollen. Dafür will die EU-Kommission den Angaben zufolge bis zu 900 Millionen Euro zahlen, damit das nordafrikanische Land stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgeht.