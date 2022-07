Zwei Unbekannte haben in Gera einen 27-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Zunächst beleidigten sie den Mann am Samstag und verletzten ihn dann mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf schwer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen der Tat.