Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist in Gera auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle gegen eine Ampel geprallt. Der Mann flüchtete demnach am Samstag mit erhöhter Geschwindigkeit und fuhr dabei über rote Ampeln, wie die Polizei Gera am Sonntag mitteilte. Als er auf den Stadtring Südost auffahren wollte, verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Ampel. Die Beamten stellten mit einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille bei dem Mann fest und vermuten, dass der 34-Jährige deshalb vor der Kontrolle geflüchtet war.