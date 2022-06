Von einem Balkon im zweiten Stock eines Wohnhauses ist ein 28-Jähriger in Gera abgestürzt. Er soll stark angetrunken gewesen und deswegen in die Tiefe gefallen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann kam nach dem Sturz am Sonntagabend mit Verdacht auf eine Schulterverletzung ins Krankenhaus. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.