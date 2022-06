Die Grünen in Thüringen haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu umstrittenen Äußerungen der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaats mit den Stimmen der AfD als nachvollziehbar bezeichnet. «Inhaltlich teilen und unterstützen wir die Äußerungen der Bundeskanzlerin, gerade in der damaligen Situation», sagte die Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich am Mittwoch.