Mit einer Plakatausstellung erinnert die Gedenkstätte Mittelbau-Dora ab Donnerstag an die Ankunft der ersten Häftlinge in dem nationalsozialistischen Konzentrationslager vor 80 Jahren. Am 28. August 1943 waren die ersten 107 Gefangenen mit Lastwagen vom KZ Buchenwald an den Fuß des 335 Meter hohen Kohnsteins bei Nordhausen gebracht worden, wie die Gedenkstätte mitteilte. In Dora, zunächst ein Buchenwald-Außenlager, sollten sie ein unterirdisches Treibstoffdepot in eine bombensichere Rüstungsfabrik umbauen. Bis zur Befreiung durch US-Truppen im April 1945 wuchs daraus der KZ-Komplex Mittelbau mit 39 Außenlagern.