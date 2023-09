Für Gedenkstätten-Fahrten von Schulklassen in frühere nationalsozialistische Vernichtungslager wird die finanzielle Förderung aufgestockt. Ab sofort erhalten Schulen auch einen Zuschuss von 150 Euro für die Dokumentation einer Klassenfahrt in die Gedenkstätten Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Chelmno nad Nerem, Sobibor und Belzec, wie das Bildungsministerium am Sonntag mitteilte.

Für Gedenkstätten-Fahrten von Schulklassen in frühere nationalsozialistische Vernichtungslager wird die finanzielle Förderung aufgestockt. Ab sofort erhalten Schulen auch einen Zuschuss von 150 Euro für die Dokumentation einer Klassenfahrt in die Gedenkstätten Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Chelmno nad Nerem, Sobibor und Belzec, wie das Bildungsministerium am Sonntag mitteilte.

Seit 2016 fahren jährlich bis zu 15 Thüringer Schulklassen und Lerngruppen zu Orten der nationalsozialistischen Vernichtung in der heutigen Republik Polen. In den Schuljahren 2016/2017 bis 2022/2023 nahmen an insgesamt 61 Gedenkstättenfahrten nach Polen 1320 Jugendliche und 122 Lehrkräfte teil. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Fahrten zeitweilig ausgesetzt.

Ministerium zu Gedenkstättenfahrten Bethe-Stiftung