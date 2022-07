Die Hilfe junger Leute aus verschiedenen Ländern bei Pflegearbeiten in den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat Tradition. Die Sommercamps der Freiwilligenorganisationen beginnen wieder.

Nach einjähriger Pause werden in den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in diesem Sommer wieder Freiwillige zu Restaurierungs- und Pflegearbeiten erwartet. In Zusammenarbeit mit den Freiwilligenorganisationen Service Civil International (SCI) und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) sind insgesamt drei Sommercamps geplant. Die ersten Teilnehmenden werden am Samstag im ehemaligen NS-Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen erwartet. Angemeldet sind vier Frauen und fünf Männer aus Deutschland, Italien, Spanien, Tschechien, Großbritannien, Mexiko und dem Kosovo. Am Sonntag sollen die 13 Teilnehmenden am ASF-Sommerlager in der Gedenkstätte Buchenwald anreisen. Sie kommen aus Deutschland.