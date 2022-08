In den KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora enden am Samstag zwei Sommercamps der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und der Organisation Service Civil International (SCI). 14 Tage lang hatten Freiwillige in Weimar und Nordhausen bei Restaurierungs- und Pflegearbeiten in den Gedenkstätten geholfen. So standen in der Gedenkstätte Buchenwald Arbeiten am Gedenkweg Buchenwaldbahn, in der Restaurierungswerkstatt und an Gedenksteinen für aus dem Konzentrationslager deportierte Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. In Mittelbau-Dora sollten Fundamentreste und die Umrisse ehemaliger Baracken sichtbar gemacht werden.