In Thüringen sind im vergangenen Jahr zu Heiligabend 36 "Christkinder" geboren worden. Der Weihnachtsmann bescherte den frisch gebackenen Eltern 23-mal ein Mädchen und 13-mal einen Jungen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. An allen drei Weihnachtstagen zusammen kamen im Freistaat 83 Kinder zur Welt.