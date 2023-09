Die Zahl älterer Menschen in Thüringen ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Verglichen mit 2012 waren es im Jahr 2022 63.000 Menschen mehr, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag aus Anlass des Internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilte. Das entspricht einem Plus von 13,2 Prozent.