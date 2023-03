In Thüringen nimmt die Zahl der Vereine ab. Das geht aus einer Untersuchung des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft hervor. Demnach ist die Zahl seit 2012 um 7,8 Prozent gesunken - der stärkste Rückgang im bundesweiten Vergleich. Dennoch kommen in Thüringen 9 Vereine auf 1000 Einwohner, der dritthöchste Wert in der Bundesrepublik. Im Jahr 2022 gab es der Untersuchung zufolge 18.840 Vereine im Freistaat, 2012 waren es noch 20.444.