Für ein vor acht Jahren aufgelegtes Programm zur Suchtprävention an Regelschulen und Gymnasien haben sich nach Angaben der Techniker Krankenkasse inzwischen 485 Lehrkräfte schulen lassen. Sie kommen aus 214 Schulen, wie eine TK-Sprecherin auf Anfrage sagte. Damit könnten nun fast die Hälfte der 440 Thüringer Sekundarschulen das Programm umsetzen. Das Programm IPSY ist von Psychologen der Universität Jena entwickelt worden und soll Jugendliche so stärken, dass sie in für sie schwierigen und psychisch belastenden Situationen nicht in Alkohol, Zigaretten oder illegalen Drogen einen Ausweg suchen. Es richtet sich an die Klassenstufen 5 bis 7.