Krankschreibungen wegen einer Erkältung gehen bei Versicherten der Techniker Krankenkasse in Thüringen nicht mehr so häufig mit der Verordnung von Antibiotika einher. Während im Jahr 2014 ein Drittel der Versicherten mit Erkältungsdiagnosen ein Antibiotika-Rezept erhielten, waren es im vergangenen Jahr 7,1 Prozent, wie die Kasse am Donnerstag mitteilte.