Nach den Vorstellungen zahlreicher Verbände und Organisationen des Thüringer Gesundheitswesens sollen auch im Jahr 2030 alle heute im Freistaat vorhandenen Krankenhausstandorte noch erhalten sein - allerdings in veränderter Form. "Das heißt, nicht so, wie es heute ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der AOK Plus, Rainer Striebel, am Montag in Erfurt bei der Vorstellung des "Zielbild 2030 der medizinischen Versorgung in Thüringen". Die Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen, mahnte Veränderungen im Gesundheitswesen an. "Es ist Gefahr im Verzug und zwar für die Versorgung der Bevölkerung", sagte sie.

Mit dem Zielbild haben sich Vertreter von Krankenkassen, Krankenhäusern und der niedergelassenen Ärzte im Freistaat auf gemeinsame Positionen zur zukünftigen Gesundheitsversorgung in Thüringen verständigt. Diese Verständigung ist bislang noch wenig konkret und soll in den nächsten Monaten durch die Arbeit in Workshops konkretisiert werden. Zentral in dem Papier ist die Feststellung, dass der demografische Wandel die medizinische Versorgung der Bevölkerung vor eine riesige Herausforderung stellt.