In Thüringen sind in den Sommermonaten etwas weniger Blutkonserven gespendet worden als geplant. Das Spendenaufkommen lag im Juli mit 3300 Spendern sieben Prozent unter der erwarteten Spenderzahl, wie ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf Anfrage mitteilte. Im August fiel das Minus mit 0,5 Prozent vergleichsweise gering aus. Der Blutspendedienst fragt den Bedarf an den Kliniken regelmäßig ab und errechnet so den Versorgungsbedarf.