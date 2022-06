Eine durch Inflation und Corona-Pandemie ausgelöste Kostenexplosion gefährdet nach Einschätzung der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen (LKHG) die Krankenhausversorgung im Freistaat. Die in den vergangenen Monaten eingetretenen massiven Kostensteigerungen könnten im vorgegebenen Preis- und Vergütungssystem nicht wie von anderen Unternehmen über Preisanpassungen weitergegeben werden, teilte die LKHG am Donnerstag in Erfurt mit. Deshalb bräuchten die Krankenhäuser schnelle Hilfe in Form eines Inflationszuschlags.