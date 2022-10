In Thüringen hat sich die Corona-Infektionslage vorerst weiter entspannt. Am Donnerstag war die Corona-Inzidenz auf rund 369 gesunken, wie aus einer Übersicht des Thüringer Gesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts hervorging. Vor einer Woche hatte die Zahl der wöchentlichen Infektionen je 100.000 Einwohner noch bei 506 gelegen, vor zwei Wochen bei 673. Thüringen gehörte am Donnerstag zu den drei Bundesländern mit dem niedrigsten Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen. Bundesweit wurde dieser mit 493 angegeben.