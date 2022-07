Die Landeskrankenhausgesellschaft sieht in hoher Inflation und steigenden Energiepreisen eine massive Bedrohung für die Kliniken in Thüringen. «Ich bin sicher, dass Kliniken in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, wenn die Entwicklung so weitergeht», sagte die Vorsitzende der Gesellschaft, Gundula Werner, am Mittwoch in Erfurt. Krankenhäuser seien energieintensive Unternehmen. Sie könnten steigende Preise auch nicht einfach weitergeben, da sie dem regulierten System der Vergütung durch Fallpauschalen unterlägen. Dabei handelt es sich um an der jeweiligen Diagnose orientierte Festpreise, die in der Regel ein Jahr im Voraus mit den gesetzlichen Krankenkassen ausgehandelt werden.