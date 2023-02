Krankenkassen in Thüringen nehmen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit in den Blick. Beim diesjährigen Wettbewerb um den Zukunftspreis des Ersatzkassenverbandes (vdek) geht es um Ideen und praktische Beispiele aus dem Gesundheitssektor für den Gesundheitsschutz in der Klimakrise, wie der Verband am Montag mitteilte. Gefragt sind Ideen von Gesundheitseinrichtungen, Fachgesellschaften und Initiativen. Dafür werden Preisgelder von insgesamt 20.000 Euro ausgeschüttet.