Nach dem Schock-Video einer Prügelattacke von zwei Mädchen auf eine Teenagerin in Erfurt laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Das Video, das im Netz viral geht, gelte seit wenigen Tagen als Beweismittel in dem Verfahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. In dem Video ist zu sehen, wie zwei Mädchen an einer Straßenbahnhaltestelle eine Jugendliche auf die Gleise stoßen, sie brutal treten und schlagen. Sie ziehen das Mädchen an den Haaren und reißen ihr dabei laut Polizei auch Haare aus.