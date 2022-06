Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) reist vor dem EU-Gipfel nach Brüssel. Vorgesehen seien Gespräche mit Vertretern des Europäischen Parlaments und anderer europäischer Institutionen sowie des Königreichs Belgien, teilte die Thüringer Staatskanzlei am Montag in Erfurt mit. Thüringens Ministerpräsident Ramelow ist in diesem Jahr Präsident der Länderkammer. Der Besuch beginne am Dienstagabend und gehe bis Donnerstag.