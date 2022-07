Die ersten von rund 1800 Campern in der christlichen Zeltstadt Siloah haben am Freitagmorgen im thüringischen Neufrankendroda bei Gotha ihre Lager aufgeschlagen. Neben rund 250 Ehrenamtlern sei auch schon fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im christlichen Camp eingetroffen, sagte der Leiter der Zeltstadt-Geschäftsstelle, Walter Lutz, am Mittag in Metebach-Neufrankenroda. "Wir gehen davon aus, dass bis zum Nachmittag alle eingetrudelt sind."