Der gesuchte Millionen-Gewinner aus dem Landkreis Greiz hat sich gemeldet. Die Gewinnsumme von einer Million Euro wurde am 23. Dezember auf sein Konto überwiesen, wie die Thüringer Staatslotterie am Dienstag mitteilte. "Ich freue mich sehr, dass wir pünktlich zu Weihnachten dem Gewinner aus dem Landkreis Greiz dieses besondere Geschenk überreichen konnten", wurde Geschäftsführer Jochen Staschewski in der Mitteilung zitiert.