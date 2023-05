Beim Radfahren im Thüringer Wald ist ein 61-Jähriger am Sonntag tödlich verunglückt. Er sei am Nachmittag auf einem abschüssigen Weg zwischen Oberhof und Tambach-Dietharz zu Fall gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Warum er mit dem Rad stürzte, wird noch ermittelt.