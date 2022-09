Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus sind vier Fahrgäste des Busses verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagmittag auf der linken Spur der Bertha-von-Suttner-Straße in Gotha in Richtung Bürgeraue. Beim Wechseln des Fahrstreifens übersah der Rentner nach Polizeiangaben den Linienbus und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurden vier Fahrgäste leicht verletzt. Der 79-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, der durch die Polizei bislang noch nicht beziffert werden konnte.