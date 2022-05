Ein junger Mann hat sich am Bahnhof Gotha selber Handschellen angelegt - die Polizei musste ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Der 17-Jährige habe sich am Freitagabend «aus Spaß» freiwillig gefesselt und anschließend den Schlüssel verlegt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Da er die Handschellen nicht mehr öffnen konnte, war er auf fremde Hilfe angewiesen. Die Beamten holten einen Bolzenschneider und brachen die Fesseln auf.