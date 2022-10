Ein 83-jähriger Fußgänger ist bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 51-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 94 (Bruno-Bergner-Straße) in Greiz stadtauswärts unterwegs, als sie mit ihrem Wagen den Rentner erfasste, der die Straße überqueren wollte. Trotz Reanimationsversuchen erlag der 83-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt und wurde psychologisch betreut.