Ein Motorrad und ein Auto sind am Sonntagabend auf der Bundesstraße 92 in Weida (Landkreis Greiz) zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 52 Jahre alte Autofahrerin soll laut Polizei einen Sekundenschlaf gehabt und daraufhin das Motorrad berührt haben. Der Mann kam den Angaben zufolge zu Fall und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.