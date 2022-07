Die Polizei ermittelt nach einem Waldbrand in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) wegen Brandstiftung. Bei dem Feuer waren am Montag rund 2500 Quadratmeter Wald in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr habe das Feuer in dem Waldstück zwischen Auma und Wöhlsdorf erst am späten Abend unter Kontrolle gebracht werden können. Dennoch seien noch einzelne Glutnester vorhanden und die Feuerwehr stelle eine Brandwache. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.