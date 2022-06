Wegen eines Lecks an einem Gefahrenguttransporter ist die Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Rüdersdorf (Landkreis Greiz) in Richtung Dresden am Mittwochmorgen gesperrt worden. Was genau der Lastwagen geladen hat und weshalb er auslief, ist zunächst unklar gewesen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte aus.