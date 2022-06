Ein Brief mit einer verdächtigen Substanz hat in Wünschendorf/Elster (Landkreis Greiz) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein 55-Jähriger erhielt den Brief am Dienstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers wurde der Mann durch den pulvrigen Stoff nicht verletzt. Er sei von einem Arzt untersucht worden. Die Substanz war den Angaben zufolge nicht radioaktiv. Sie soll nun weiter untersucht werden. Wer den Brief aus welchem Grund verschickte, werde ermittelt, sagte der Sprecher.