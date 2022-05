Unbekannte sind in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) in ein Tiergehege eingebrochen und haben eine Ziege getötet. Das Tier sei am Donnerstagmorgen tot in seinem Gatter aufgefunden worden, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera am Freitag. Wie genau es getötet wurde, sei unklar. Den anderen Bewohnern des kleinen Tierparks in der ostthüringischen Stadt gehe es gut.